Diano Marina. Saranno la cultura e il mistero a concludere il ricco calendario degli eventi natalizi di Diano Marina con la prima tappa del tour di presentazioni 2018 del libro di Luca Valentini “Misteri di Liguria” che si terrà domenica 7 gennaio dalle 17 nella Sala Consiliare della città.

Misteri di Liguria, pubblicato da Atene Edizioni nel maggio scorso ha raggiunto a distanza di solo pochi mesi dall’uscita la terza ristampa ottenendo ottimi consensi anche durante le numerose presentazioni estive tenute in varie località della regione e fornendo le basi per il primo convegno sui misteri di Liguria svoltosi il mese scorso nella città di Albenga. Il saggio, tratto dal programma radiofonico omonimo, affronta una serie di temi legati alle tradizioni, curiosità ed enigmi che interessano la Liguria facendo attenzione a non valicare mai il sottile limite che separa la scienza dalla pseudoscienza.

Sette capitoli dedicati alla stregoneria, ai viaggi nel tempo, alla ricerca dell’elisir di lunga vita, ai miracoli, ai dischi volanti, ai fantasmi e a molto altro per un viaggio avvincente che non ha la pretesa di fornire verità assolute ma si propone di stimolare la curiosità dei lettori, il loro senso critico e la loro personale ricerca della verità.

La presentazione sarà curata dal giornalista Angelo Bottiroli ed anticipata dalla proiezione in anteprima assoluta per la provincia di Imperia del video Mysterium, realizzato dalla Compagnia Teatrale “Nati da un sogno” di Albenga e derivato dal desiderio di elaborare un film in grado di comunicare le sensazioni che si sviluppano intorno ad un argomento delicato ma estremamente coinvolgente come quello del mistero: “Il punto di partenza – sottolinea la regista Simonetta Vandone – è stato quello di proporre la realtà approcciata su piani paralleli, arricchiti di simboli esoterici capaci, attraverso le immagini di infondere profonde riflessioni…”. La presentazione sarà inoltre accompagnata da una serie di immagini tratte dal libro e descritte direttamente dall’autore.

Appuntamento domenica 7 gennaio dalle 17 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina in piazza Martiri della Libertà 3, con ingresso libero.