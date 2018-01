Il “senso comune” degli abitanti di Cervo

Cervo. Quando i Cervesi vivevano il Borgo medievale e barocco, condividendo consapevolmente il “senso comune”. Era il tempo in cui l’anima di un Paese di “mille Cervesi”, ondeggiava memoria e visione in quest’isola, arroccata sulla collina prospiciente il mare.

Era un vero luogo attraversato e raccolto nella sciarpa dei suoi carugi.

Si vivevano insieme gioie e dolori, musiche e rumori, profumi e sapori.

Poi il passaggio da una civiltà ad un’altra, la discesa ai piedi verso la piana e la nascita di nuovi stili di vita, di concezione sociale. La trasformazione di sentimenti e pensieri, in un nuovo puzzle cielo e mare. Nuovi fruscii.

Cervo ha un borgo da tutti riconosciuto patrimonio di interesse storico-culturale, vero scrigno di secoli, sigillo di uno spaccato sociale di tutto il Golfo Dianese, unità e collante di significati a partire da quel nome omen Servus, offro servizi.

Moltissimo e di qualità si propone in campo culturale. Molti temi pari a perle barocche baluginano ed echeggiano, senza soluzione di continuità, tutto l’anno.

C’è solo una conchiglia da rigenerare: riportare, ripopolare, ricostituire le condizioni di quando i Cervesi vivevano il Borgo medievale e barocco, condividendo consapevolmente il “senso comune”.

Questo ri-passo porterebbe il puzzle alla sua iniziale perfezione, soprattutto per i giovani e chi ha spirito giovane. Sarebbe una vivificante iniezione pro la ri-nascita di attività e servizi, anch’essi valori socio-culturali. Ri-popolato il Borgo con un progetto condiviso e consapevole, collocherebbe “La conchiglia con i suoi echi e tutte le sue sfumature” a vantaggio anche della piana. Si passerebbe da un “lascia” ad un “raddoppia” in via permanente. L’economia ad hoc avrebbe le sue solide basi.

Da “mille Cervesi” a più di “mille”!