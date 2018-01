Mendatica. I lavori su Monesi? L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone si dice fiducioso: “Dovrebbero partire entro i primi mesi del 2018”.

Una risposta importante per i cittadini e i turisti di quella vallata che, come si ricorderà, è stata duramente colpita dall’alluvione del 2016 quando tantissime case della frazione di Mendatica sono state lesionate e alcune di queste sono andate che distrutte per via della paleofrana che le ha fatte addirittura scivolare a valle.

“Credo che sia stato un fine anno importante perché la Regione per Monesi e della zona ha fatto passi importanti soprattutto per la strada di variante a monte dell’abitato della frazione di Mendatica e quindi del ponte che divide le due province di Imperia e Cuneo. Ora crediamo che sia arrivato il momento che gli enti locali diano il via ai lavori finanziati dalla Regione”, ha aggiunto l’assessore regionale Giampedrone che ha seguito passo passo la situazione nella “zona rossa” del Parco delle Alpi Liguri.