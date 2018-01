Il principe Harry e l’attrice Meghan Markle a Monaco per Capodanno, l’atterraggio a Nizza in classe economica

Monaco. Il principe Harry (Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor) ha portato la sua fidanzata, Meghan Markle, in Costa Azzurra per Capodanno, con una puntata d’obbligo nel Principato. Il loro “sì” per il fidanzamento ufficiale è atteso per il prossimo 19 maggio. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, si dice che la coppia abbia preso un volo di linea British Airways per Nizza. Nel tentativo di evitare di essere individuati da altri passeggeri, sono saliti a bordo andando direttamente sul retro dell’aereo, vicino ai servizi igienici posteriori.

Hanno anche preso tre file nei posti economici, ai lati del corridoio, anche se c’erano solo loro e tre guardie del corpo “nervose e nervose”, secondo il Daily Mail.

Il principe Harry, 33 anni, sedeva vicino alla finestra con un berretto da baseball tirato sul viso, mentre la signora Markle, 36 anni, sedeva accanto con un berretto nero.

Si dice che i due siano stati accolti da agenti armati della polizia di frontiera francese e che durante la loro permanenza siano stati scortati da membri dell’élite francese de la Protection, l’unità di polizia responsabile della protezione di dignitari stranieri.