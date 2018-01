Il primo maggio parte una marcia pro migranti dalla Valle Roya a Calais

Si svolgerà dal primo maggio al 7 luglio prossimi, la marcia dalla frontiera franco-Italiana a quella franco-britannica, organizzata da associazioni di solidali francesi, tra le quali “Roya Citoyenne”. “I luoghi sono due simboli della politica di non accoglienza della Francia” fanno sapere gli organizzatori. La marcia divide in 60 tappe di una lunghezza media di 25 km. Ogni partecipante iscritto versa un contributo di 1 € per km e una partecipazione di 10 € al giorno a spese di alloggio, pasti e occasionalmente di trasporto.

L’ organizzatore è l’associazione umanitaria l’Auberge des Migrants, in collegamento con i suoi partner di Calais e della Valle della Roya. La logistica e la sicurezza degli escursionisti sono di loro responsabilità. Il finanziamento della marcia farà appello, oltre ai contributi degli escursionisti, al sostegno di cittadini e organizzazioni (fondazioni, sponsor…).

Ciascuna delle 60 tappe sarà percorsa da 20 a 50 camminatori, al quale se ne potranno aggiungere altri.

Se possibile, ogni fase sarà caratterizzata da un incontro (conferenza-dibattito, proiezione di un film e dibattito, concerto…), che potrà essere l’occasione di una raccolta di fondi o di materiale, a beneficio di un’associazione locale e / o dell’ostello dei migranti e dei suoi partner a Calais e nella valle della roya. Le tappe di Roya, Marsiglia, Lione, Parigi, lilla e Calais saranno i punti di questa marcia.