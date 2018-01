Il Pd attacca Sonia Viale: “Dimostra debolezza nel suo ruolo istituzionale”

Il gruppo Pd in Regione Liguria fa quadrato intorno a Raffaella Paita dopo gli scambi di accuse con l’assessore regionale Sonia Viale (Lega Nord) sulla querelle dell’emergenza ai pronto soccorso degli ospedali della Liguria.

“Dichiariamo la nostra solidarietà al capogruppo Raffaella Paita, attaccata sul piano personale per fini politici dal vicepresidente Sonia Viale. Tirare in ballo le vittime dell’alluvione, su cui caso Raffaella Paita è stata assolta in tribunale, per difendersi dall’accusa di non avere saputo gestire l’emergenza dei pronto soccorso nel periodo delle feste è moralmente vile, politicamente volgare e privo di consistenza nel contenuto”, dicono dal Pd.

“L’azione dimostra in modo chiaro la straordinaria debolezza della persona nella funzione istituzionale che ricopre. Pare inutile in questa circostanza ricordare la mancanza di capacità preventiva, l’incapacità di gestire l’emergenza e la costante preoccupazione di tenere i toni bassi per difendere l’immagine sua e del presidente Toti”, concludono dal Partito Democratico in Regione.