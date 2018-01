Il parcheggio della stazione di Sanremo trasformato in un dormitorio per clochard

Sanremo. Acqua che piove dal tetto e tra i motorini parcheggiati spuntano anche materassi e giacigli di fortuna dei clochard.

Benvenuti alla stazione di Sanremo. Stazione che dovrebbe essere accogliente per turisti e residenti e che da sempre è diventata anche ricettacolo di immondizia. Lo hanno evidenziato più di una volta i pendolari, attivissimi quelli del Comitato utenti Trenitalia del ponente.

E ora documentano anche con foto quello che succede quando la città dorme ancora e loro, i pendolari che si spostano per lavoro quello che succede in stazione. Materassi, giacigli e immondizia. “Un parcheggio-dormitorio più che un posto dove lasciare la moto per andare al lavoro. Quando piove o dormono sulle panchine dentro quindi non ci si può mai sedere o negli androni che danno l’accesso al parcheggio o nei vari spazi nei quali riescono ad entrare intanto la nuova stazione ha tutte le porte aperte. Inoltre fanno i bisogni dai pilastri o direttamente sui marciapiedi. Spesso si deve andare in apnea oltre al fatto che il Tavernello abbonda. Qualcuno dovrà mettersi in testa che ci vuole un’azione risolutiva”, si lamentano.