Il mondo del rock piange la cantante dei Cramberries Dolores O’Riordan: al Festival di Sanremo nel 2000 e nel 2012

Il mondo della musica piange Dolores O’Riordan, cantante del gruppo rock irlandese dei “Cramberries”.

Si è spenta a soli 46 anni oggi, a Londra, dove si trovava per alcune sessioni di registrazione. I Cramberries, forse la più famosa band irlandese dopo gli U2, hanno tra i loro pezzi più conosciuti “Zombie” e “Just my immagination”. Possono vantare due partecipazioni come ospiti al Festival di Sanremo: una nel 2000 e l’altra durante la serata finale dell’edizione 2012.