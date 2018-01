Il meglio di dieci anni di Natalino Balasso in scena al Teatro Ventimiglia

Ventimiglia. Un inizio col botto per il nuovo anno della stagione teatrale di Ventimiglia, che inaugura con lo spettacolo Stand Up Balasso, in programma venerdì 5 gennaio, alle 21.

Natalino Balasso porterà in scena il meglio degli ultimi dieci anni del suo repertorio: un sublime concentrato di battute e incursioni tragicomiche, parole senza fronzoli, monologhi, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e libere interpretazioni dei difetti che appartengono a tutti noi.

Sulla scena solo un microfono vintage, la luce fissa di un occhio di bue sull’artista, e più di due ore di zapping in stile Balasso concentrato in un’unica performance, durante la quale l’attore gioca con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile che nasce dai doppi sensi e dai giochi di parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime.

Una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta. La stagione di Ventimiglia continuerà all’insegna dei grandi nomi anche in questo nuovo anno ed ecco, venerdì 26 gennaio, l’attesa Valentina Lodovini nell’indimenticato testo di Franca Rame e Dario Fo, Tutta casa letto e chiesa.

Natalino Balasso è artista quanto mai versatile che ha saputo attraversare momenti e stagioni diverse, dalla tv al cinema. In teatro ha stretto da diversi anni una solida collaborazione con il regista Gabriele Vacis. Nel 2011 inizia a sperimentare nuovi format nel suo canale “Telebalasso”, sulla piattaforma YouTube. Questo dà origine alla realizzazione di una serie di video satirici che “sbancano” il web.

Biglietti

PLATEA: Intero euro 20,00 – Ridotto (under 18 e over 65) euro 15,00

GALLERIA: Intero euro 15,00 – Ridotto (under 18 e over 65) euro 12,00

GALLERIA STUDENTI: euro 10,00

Abbonamenti

E’ disponibile, fino a venerdì 5 gennaio, il nuovo abbonamento “Regala il Teatro 2018″, con grandi protagonisti e grandi storie (Balasso, Lodovini, Massironi e Faiella, Germano, Riondino, Celestini), al costo di 100€ per la platea e 80 € per la galleria per assistere ai 6 spettacoli della stagione 2018 a partire da Stand Up Balasso.

Per informazioni, prenotazioni, abbonamenti:

I biglietti e gli abbonamenti “Regala il Teatro 2018″ possono essere prenotati oppure acquistati e ritirati presso l’Ufficio Manifestazioni del Comune di Ventimiglia (3° piano del Palazzo Hanbury, ex Tribunale, in Piazza XX Settembre) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0184.6183225, email: teatro@comune.ventimiglia.it

Per prenotazioni di abbonamenti e biglietti singoli con Carta del Docente e 18 App, occorre rivolgersi al numero di tel. 0184.544633 per l’attuazione della procedura e tutte le indicazioni sul ritiro. Nei giorni degli spettacoli, dalle 20, sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili direttamente presso il botteghino del teatro.