Il lupo delle Alpi Marittime studiato dai ragazzi della scuola di Ormea

Ormea. Il termine inglese Life significa vita ma è anche l’acronimo francese dello strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione Europea. Peraltro l’Italia è una delle nazioni europee che più hanno fruito di Life e ciò rappresenta una controtendenza rispetto ad altri programmi comunitari. Gli studenti e le studentesse della scuola forestale di Ormea hanno avuto modo di studiare Life su applicazioni prevalentemente forestali, ma si è parlato di “Life WolfAlps”, ovvero il progetto inerente il lupo sulle Alpi.

La delegazione scientifica del progetto che ha esposto gli interessanti contenuti era composto dalla dottoressa Federica Galvagno (esperta di fauna), dall’appuntato scelto dei carabinieri forestale Emanuele Gallo e dalla dottoressa Irene Borgna (responsabile comunicazione).

L’evento è stato preparato da tempo e le classi quarta e quinta attendevano con entusiasmo di conoscere il contesto del progetto, indubbiamente affascinante. L’esposizione delle esperte è stata chiara ed ha evidenziato anche tematiche di grande valore culturale.

“Il lavoro svolto grazie a “Life WolfAlps” è stato significativo ed importante per capire le dinamiche della specie, ma c’è ancora tanto da fare e speriamo di poter proseguire le nostre analisi faunistiche anche nei prossimi anni” dichiara la faunista Federica Galvagno. In conclusione l’appuntato Emanuele Gallo e la femmina di pastore belga malinois Kira hanno simulato una ricerca antiveleno (presso il giardino della scuola) assai utile per capire quanto la l’ignoranza e la malvagità umana, quando si traducono nella pratica dell’utilizzo di esche avvelenate per eliminare gli animali “indesiderati”, possano essere deleterie per tutti noi.