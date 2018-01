Taggia. Saranno inaugurati oggi alle 16 i locali espositivi del neonato “Gruppo Museale del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia-Circolo di Taggia-Arma”, siti nel fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria.

Il gruppo è associato al museo nazionale dei trasporti di La Spezia, del quale è divenuto la sede staccata del ponente ligure. La nuova realtà museale è frutto dell’opera dei soci del D.L.F. di Ventimiglia: ferrovieri in attività ed ex ferrovieri e membri esterni iscritti ad dopolavoro in quanto appassionati di ferrovia.

Il gruppo nasce con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il materiale storico che rappresenti e ricordi – oltre alla storia ed al lavoro dei ferrovieri tutti – anche una linea che ad oltre 140 anni dalla sua inaugurazione sta via via scomparendo e di non disperdere le professionalità dei soci per mettere il tutto a disposizione della comunità. La volontà è sempre quella di ricercare, recuperare e restaurare materiale ferroviario storico di ogni tipo: gestione, movimento, segnalazione, sicurezza, trazione, fotografico, bibliografico ed anche modellistico.

L’obiettivo è quello di mantenere e divulgare la cultura ferroviaria e ricordare la storia di questa fantastica linea costiera che ha visto la trazione a vapore, poi quella trifase, infine quella in corrente continua ed, attualmente, un raddoppio ed una rettifica di tracciato che mai più garantiranno lo spettacolo che essa ha offerto a cavallo di 2 secoli. Nei nuovi locali siti sul primo marciapiedi della stazione ha trovato e troverà posto, tutto questo materiale ormai storico; ma il magazzino del gruppo museale è strapieno di oggettistica ancora da revisionare e/o restaurare per futura esposizione ed il lavoro dei soci è ancora lungo. L’affiliazione al museo nazionale dei trasporti di La Spezia prevede ulteriori scenari futuri con una collaborazione sempre più stretta anche per l’organizzazione di treni storici con trazione a vapore o elettrica.

La nuova stazione di Taggia-Arma, dotata di ampi spazi sia al chiuso sia all’aperto per l’eventuale ricovero, conservazione e restauro dei rotabili storici, è assolutamente l’ideale per proseguire questa interessante, utile e divulgativa iniziativa. Grandi e luminosi locali all’interno del fabbricato viaggiatori con ampia disponibilità di parcheggi ed un vasto scalo dotato di binari tronchi sui quali eventualmente ricoverare tali rotabili, lontano dai treni in transito e di facile accesso al pubblico dall’esterno. La nuova sede del gruppo museale, insomma, potrebbe diventare la “location” ideale per dare vita ad una realtà che – oltre alla valenza culturale e storica e come memoria di un periodo irripetibile – potrà essere anche un indubbio punto di riferimento a livello turistico ed amatoriale per appassionati di ferrovie reali e modellistiche.