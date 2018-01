Il Capodanno del volontariato, alla Croce Bianca pronti per l’emergenza

Imperia. C’é chi ha brindato al nuovo anno in casa con gli amici, chi in piazza con musica e divertimento e altri ancora pronti ad aiutare il prossimo con impegno e serietà.

A loro va tutta la gratitudine di una città, quella che si dimentica impropriamente del loro sacrificio e che non dà il giusto peso a ragazzi davvero in gamba. Sono i quaranta volontari della Croce Bianca. Hanno festeggiato pure loro San Silvestro in modo diverso, tutti in allerta pronti ad intervenire. “Un Capodanno passato in famiglia, in Croce Bianca Imperia con quaranta volontari, tre squadre di emergenza e una impegnata all’assistenza. Direi che abbiamo chiuso l’anno nel migliore dei modi. Buon 2018 a tutti”. Un messaggio e un augurio dal presidente Bob Tricheri che vuole essere una importante impronta da lasciare in questo inizio anno a Imperia. La Croce Bianca esiste e resiste ma la città può fare di più. I quaranta ragazzi, insomma, sono persone. Hanno bisogno anche loro degli imperiesi.

Per continuare a garantire un servizio professionale, impegnativo e fondamentale per la città chiunque può sforzarsi con una donazione. In cambio riceverà la garanzia che in caso di emergenza quel gruppo sarà pronto a prestare aiuto e assistenza per i prossimi 365 giorni.