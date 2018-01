Il capo di gabinetto Lazzari lascia Imperia, da lunedì incarico a Torino

Imperia. Lascia la Prefettura di Imperia per quella di Torino, la dottoressa Alessandra Lazzari, originaria di Noli, in provincia di Savona.

Dopo il suo prestigioso incarico di qualità di capo gabinetto e dirigente dell’immigrazione della prefettura di Imperia al fianco della dottoressa Silvana Tizzano (nella foto a destra), la dottoressa Lazzari ha le valigie pronte per un nuovo importante incarico.

Dalla Riviera di Ponente si trasferirà a Torino. Qui ricoprirà l’incarico di capo gabinetto. “Altra realtà, altre tematiche, altre sfide. Sono contenta per il mio percorso professionale. Mi mancherà il mare”, ha voluto scrivere Alessandra Lazzari che aveva prestato servizio anche a Savona in un messaggio prima di mettersi in viaggio per la Mole. Nell’attesa di un nuovo dirigente svolgerà le funzioni di capo di gabinetto la dottoressa Abussi.