Diano Marina. Serata di gala presso la sala consiliare del Comune, venerdì 5 gennaio alle 21, per l’attesa anteprima della nuova canzone di Simone Alessio, cantautore dianese di grande sentimento e carattere.

Dopo il brano d’esordio Mi e Ti, coraggiosamente interpretato in dialetto ligure, ed il fortunato seguito Traccia di te, entrambi record di visualizzazioni sui social, Simone ci riprova con Musicamore, un brano davvero intenso ed introspettivo, anch’esso, come i precedenti lavori, arrangiato dalla band dei Belli Fulminati Nel Bosco, di cui il cantautore dianese è molto amico.

“Il testo di Musicamore è una dichiarazione d’amore alla musica – ha riferito alla stampa Simone Alessio – un’esortazione al ritorno alle origini, alla musica vera, suonata senza troppi effetti speciali e computer”, un appello recentemente sottoscritto anche da artisti del calibro di Lorenzo Jovanotti, a riprova della sensibilità di Simone e del suo istinto per le nuove tendenze musicali

Ci sono canzoni scritte in chiave di basso o in chiave di violino, Musicamore è scritta in chiave inglese, letteralmente: una chiave da officina “Numero 22 – sottolinea Simone – con la quale abbiamo scandito il tempo picchiandola su di un’asse in legno durante la registrazione del brano”.

Gli aneddoti curiosi legati a questa canzone sono ancora tanti e sarà lo stesso Simone Alessio a rivelarli al pubblico nel corso della serata di venerdì, durante la quale sarà proiettato anche l’inedito videoclip di Musicamore. Dopo le interviste di rito e gli immancabili selfie col pubblico, Simone offrirà a tutti gli intervenuti un simpatico rinfresco. L’ingresso è libero.

Per info e concerti, consultate la pagina Facebook di Simone Alessio e BFNB Management 3287690290.