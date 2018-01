Il 4 marzo elezioni politiche, si attende la data per le amministrative

Non solo politiche: il 4 marzo (seggi aperti solo la domenica, dalle 7 alle 23) si voterà anche per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia. A decidere l’election day nelle due regioni sono stati il prefetto di Milano e il governatore del Lazio Zingaretti. Le altre regioni che devono votare nel 2018 (Molise, Friuli, Trentino, Valle d’Aosta, Basilicata) lo faranno più avanti.

Non è ancora stata fissata invece la data delle amministrative che quest’anno interesserà Imperia, Bordighera, Cosio d’Arroscia, Montalto Carpasio, Pieve di Teco e Vallecrosia. Si terranno comunque tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Per le poltiche nazionali il leader della Lega Nord Matteo Salvini dà la carica e prevede che il 4 marzo sarà “un giorno di liberazione nazionale” in Lombardia come nel resto d’Italia.