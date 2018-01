I sanremesi di “Green Idea” vincitori del premio “Start2beCircular”

Sanremo. Green Idea Technologies si è aggiudicata il premio “Start2beCircular” a Milano. “In un mondo dalle risorse limitate è essenziale ripensare i cicli produttivi, per ridurre gli sprechi e rimettere in circolo le materie prime.

Come si fa?” È da questa domanda che Fondazione Bracco, in partnership con il Comune di Milano, Banca Prossima, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria, Federchimica e Speed MI Up, è partita per organizzare il premio “#Start2becircular”, dedicato appunto all’economia circolare.

Presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano, si è svolta l’edizione di quest’anno dello Startup Italia Open Summit: più di 125 giovani realtà economiche si sono date appuntamento per approfondire l’impatto delle imprese green sul mercato e per conoscere le migliori startup italiane protagoniste di #Start2BeCircular, che hanno svelato la loro ricetta di innovazione e sostenibilità.

Nel corso dell’incontro una sessioneè stata dedicata “all’innovazione nell’innovazione”, in un confronto serrato e coinvolgente tra le startup finaliste del concorso: Agriculus, Edilmag, Green Idea Technologies, Pigmento, Street Work e Wheel Plast.

Green Idea Technologies, con sede a Sanremo e collaborazioni con gli ambienti accademici di Bologna, è una start-up innovativa e una società benefit che vuole sviluppare il mercato informatico attraverso la valorizzazione di prodotti rigenerati, ricondizionati e riciclati, con cui si riesce a risparmiare fino al 60% di emissioni di CO2 (in pratica, quelle causate dalle fasi di estrazione e trasformazione delle risorse).

La sua missione è quella di trasformare il mercato informatico, inserendo prodotti ricondizionati e rigenerati certificati e offrendo una piattaforma di servizi ambientali innovativi che valorizzino l’economia circolare.

In qualità di società benefit, intendono perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente è altri portatori di interesse.

L’offerta innovativa di Green Idea si basa su 4 punti essenziali:

1. Viene prima di tutto calcolato il grado di sostenibilità del cliente, effettuando un’analisi del suo impatto ambientale, tramite l’utilizzo di un algoritmo sviluppato in collaborazione con l’Università di Bologna.

2. Il cliente viene seguito in tutte le fasi di approvvigionamento (servizi di Pre- Vendita, Vendita e Post-Vendita) dei prodotti e servizi in grado di migliorare la sostenibilità ambientale nel settore informatico (IT).

3. Viene poi rilasciata una Certificazione Aziendale di Sostenibilità nel settore informatico, verificabile da terzi e inseribile nel Report di Sostenibilità del cliente.

4. Si procede alla piantumazione dialberi con Treedom per compensare al 100% le emissioni dei prodotti rigenerati/ricondizionati che vengono venduti.La start up ponentina si è aggiudicata anche un anno di incubazione presso Speed Mi Up, l’incubatore dell’Università di Milano, e un premio di 10 mila euro.