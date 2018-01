I non residenti pagheranno pedaggio per entrare in auto a Nizza? L’idea del sindaco Christian Estrosi

Nizza. Il sindaco, Christian Estrosi, sta valutando l’idea di far pagare un pedaggio d’ingresso agli automobilisti residenti fuori dall’area metropolitana di Nice-Côte d’Azur.

Secondo quanto scrive Nice Matin questa decisione dipende anche dall’evoluzione della futura legge sulla mobilità che andrà al vaglio del Governo transalpino

In attesa dei dibattiti in Parlamento che si svolgeranno in primavera, Nizza si sta già preparando. Quali opzioni sceglierà la città? Che idea di circolazione si affermerà? Quali conseguenze per gli automobilisti? Intanto quella del ticket d’ingresso sembra essere un’opzione che farà sicuramente discutere in nostri cugini d’oltralpe.