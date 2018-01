I Lions del ponente insieme per la raccolta alimentare

Sanremo. Sabato 20 gennaio i 6 club Lions della Zona 4B del Distretto 108 Ia3, Sanremo Host, Ventimiglia, Arma e Taggia, Bordighera Capo Nero Host, Sanremo Matutia e Bordighera Otto Luoghi, effettueranno, coordinati dalla responsabile distrettuale del service M.Grazia Tacchi , una raccolta alimentare in numerosi supermercati della zona, destinata a dare un tangibile aiuto a chi ha difficoltà ad acquistare il cibo necessario.

In alcuni supermercati i Lions avranno la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini, dei Rangers d’Italia, della Protezione Civile e della C.R.I.

Anche i giovani dei Leo Club scenderanno in campo per la buona riuscita del service mettendo in pratica il motto “We Serve”.

I supermercati dove i Lions saranno presenti sono:

Ventimiglia: Conad via Carso 5 – Lions Club Ventimiglia

Bordighera Carrefour via Libertà – Lions Club Bordighera Otto Luoghi

Bordighera Conad via S.Antonio 20 – Lions Club Bordighera Host

Sanremo Conad Permare via N. Sauro 20 – Lions Club Sanremo Host

Sanremo Carrefour via Della Repubblica 90 – Lions Club Sanremo Host

Sanremo Coop Corso Matuzia 113 – Lions Club Sanremo Matutia

Taggia Carrefour Ipermercato – via del Piano – Lions Club Arma e Taggia

I prodotti raccolti saranno destinati in base alle richieste di parrocchie e servizi sociali del territorio e saranno cibi a lunga conservazione.