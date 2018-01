Hackerato il sito della Lega Nord, il brutto scherzo della Befana

Questa volta la Befana ha giocato un brutto scherzo. Niente caramelle e neppure carbone, ma viagra. Qualche smanettone della rete ha trovato una falla nel sistema ed ha modificato qualcosa nella ricerca su Google del sito ufficiale della Lega Nord. E tra le voci spunta anche il viagra.

Il sito ufficiale del partito di Matteo Salvini, Leganord.org, sviluppato in Joomla, così come racconta il blogger David Puente, è stato hackerato. Il “celodurismo” leghista questa volta viene in maniera assai ironica riscontrato tramite la ricerca Google. Cercando “lega nord sito ufficiale” riscontriamo un curioso risultato: nelle ricerche troviamo pagine indicizzate come “Tesseramento“, “Sedi e Sezioni“, “Simboli” e “Generico viagra on line“. Cliccando su quest’ultimo si raggiunge l’area “Sedi e Sezioni” (se andate sopra con il mouse leggerete l’indirizzo “http://www.leganord.org/il-movimento/sedi-e-sezioni“) si viene reindirizzati tramite Google ad un sito ecommerce che vende le famose pillole, un sito che in realtà risulta essere Securegenericmeds.com. Se invece vi accedete direttamente e non tramite il motore di ricerca vi si aprirà la pagina corretta.