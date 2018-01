Grave incidente a Santo Stefano al Mare: mobilitazione di soccorsi

Santo Stefano al Mare. Un grave incidente ha visto coinvolti, sembrerebbe, un pullman e uno scooter poco dopo Aregai, in direzione Imperia.

Stando alle prime e frammentarie informazioni, un autobus della Riviera Trasporti che si dirigeva ad Andora avrebbe impattato contro lo scooter condotto da un anziano che viaggiava in direzione opposta dopo essere sbucato, all’improvviso secondo quando dichiarano i testimoni, da una traversa dell’Aurelia. Nell’impatto, lo scooterista sarebbe rimasto gravemente ferito. I militi della Croce Rossa di Sanremo, intervenuti insieme all’automedica del 118, lo hanno trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono i carabinieri.