A Limone Piemonte, nel cuore della Riserva Bianca, comprensorio sciistico della provincia di Cuneo, esiste davvero un luogo speciale dove veder esaudire i propri desideri: è il Grand Hotel Principe.

La storica struttura risale al 1937, elegante edificio in pietra, già meta delle vacanze del Principe Umberto di Savoia che amava rilassarsi in questo splendido hotel.

La posizione privilegiata – a pochi metri dalle piste di sci e dal centro storico – oltre all’innegabile fascino ed all’eleganza montana degli interni, ne fanno da sempre ritrovo privilegiato per gli sciatori e per gli amanti della montagna. Complice la posizione strategica della località sia per la facilità di raggiungimento, in primis da Piemonte, Liguria, Francia, sia per l’ altitudine del paese a 1.010 mt slm, perfetta per gli sciatori di tutte le età che possono divertirsi su piste che arrivano a 2.500 metri!.

Tra i servizi offerti nella stagione invernale la vasta gamma tra le tipologie di camere (standard, superior, family room, oltre a junior suite dotate di Jacuzzi e di doccia emozionale), l’area welness, la sauna e la palestra, la connessione Wi Fi gratuita, l’internet point, il parcheggio esterno gratuito o il garage interno con supplemento, la meeting room, la sala giochi per i bimbi, la tv e la sala lettura, il deposito riscaldato per sci e scarponi, il servizio navetta su richiesta, la disponibilità di pacchetti hotel con skipass incluso oltre naturalmente al bar e al ristorante interni.

L’attenzione dei proprietari e dello staff alle esigenze e alle necessità dei clienti è sempre al primo posto; per le famiglie con bambini, oltre all’area giochi, è possibile disporre di un’ animatrice pronta a far trascorrere ai piccoli ospiti giornate divertenti liberando così i genitori per qualche ora; il cortese riguardo per gli ospiti del ristorante consente inoltre di permettere ai bambini di pranzare e/o cenare in una sala loro dedicata con piatti di loro gradimento.

Per i clienti “adulti” il ristorante propone menù in grado di soddisfare sia chi predilige i piatti della cucina internazionale sia chi ama le ricette della tradizione con un’ampia scelta alla carta dei vini in accompagnamento.

Il Grand Hotel Principe ha inaugurato la stagione invernale 2017/2018 il 20 dicembre scorso con grande successo, complice sia una condizione perfetta del manto innevato che del meteo estremamente favorevole che ha reso perfetta la cornice di questo territorio incantato.

Per chi ancora non conoscesse le peculiarità del Grand Hotel Principe e desiderasse un primo approccio è altamente consigliato un salto nel suo ristorante: gran classe professionalità e cordialità vi sorprenderanno.