Giovanni Berio espone alla Lagorio di Imperia

Imperia. Dal 13 al 27 gennaio, presso la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia si terrà la mostra personale di Giovanni Berio in arte Ligustro a cura di Carlo Senesi, professore di storia dell’arte, pittore e scenografo.

Il vernissage si terrà sabato 13 gennaio alle 17 presso la Sala Mostre, mentre dal 13 al 27 gennaio 2018 l’esposizione sarà aperta con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30; sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Nell’ambito del progetto Premio Ligustro, con il patrocinio della Città di Imperia, della Fondazione Italia Giappone, del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte Centro documentazione Marguerite Yourcenar e della Fondazione Mario Novaro, si svolgerà la mostra personale delle opere di Ligustro.

Nato ad Imperia nel 1924, Ligustro è conosciuto e stimato in tutto il mondo, in particolare da studiosi giapponesi, inglesi ed italiani. L’artista ha donato l’archivio completo di una vita artistica (legni incisi, corrispondenza, calligrafie giapponesi, libri ed opere d’arte personali e di altri autori) alla città di Imperia.

L’assesore Nicola Podestà commenta: “L’esposizione, che rivela un lato inedito ma non meno affascinante dell’artista, è legata alla buona consuetudine, ormai consolidata, di valorizzare la produzione artistica e il ruolo culturale di Ligustro, il quale ha onorato – già dal alcuni anni – la Città di Imperia con la donazione di legni, stampe di pregio e libri d’arte, archivio informatico, materiale che in gran parte è ospitato in apposita sala – sempre visitabile – della Biblioteca Civica. Gli eredi, in primis il figlio Francesco Berio e gli allievi di Ligustro, cooperano attivamente con la Biblioteca per diffondere, trasmettere e divulgare il messaggio del Maestro, proseguendo (anche artisticamente) nel solco tracciato”.

Durante lo svolgimento della mostra si potranno apprezzare i seguenti eventi: sabato mattina e su appuntamento in settimana

Visite guidate presso la sala della lettura e presso la sala dei legni il sabato con Fulvio Ioan, docente della scuola secondaria e in settimana su appuntamento con la dr.ssa Monica Ramò. Fulvio Ioan ha insegnato tecniche dell’incisione e anatomia dell’immagine presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, collabora con l’Accademia Ligustica di Genova. Per anni è stato allievo ed assistente del Maestro Ligustro.

mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18

Workshop di xilografia e mostra di carte Washi giapponesi AWAGAMI dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO presso Atelier Hellory in Piazza San Francesco 10 – Imperia (di fronte alla Biblioteca Civica “Lagorio”)

martedì pomeriggio dalle 15 alle 18

Maria Nella Ponte, in arte Hellory, talentuosa disegnatrice fin da giovanissima, inizia a dipingere a olio all’età di 12 anni; a 15 anni si innamora delle stampe di Ligustro il quale, 5 anni dopo, acconsentì ad insegnarle la tecnica giapponese “Moku Hanga”. Hellory diviene inizialmente sua collaboratrice e, dal 2009, stampatrice ufficiale del Maestro.

Finissage Sabato 27 gennaio ore 17 – Sala Convegni

Presentazione del premio Ligustro: progetto per far conoscere agli studenti l’antica tecnica giapponese Nishiki-E riscoperta dall’artista LIGUSTRO, permettendo al contempo di studiare alcune stampe e matrici da lui incise, evidenziando anche la complessità e la perfezione del lavoro ottenuto dopo molti anni di approfondimento, ricerca e impegno. Con questo progetto si vuole offrire ampia visibilità agli autori degli elaborati ed agli istituti che promuovono tale iniziativa. Nell’ambito del medesimo progetto, il docente Fulvio Ioan presenterà il primo tomo “Le opere del Maestro LIGUSTRO – uno studio sulla composizione”.