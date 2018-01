Giovane cade da un muro e si ferisce: soccorso a Bussana

Sanremo. E’ di un 35enne rimasto ferito dopo essere precipitato da un muro a Bussana vecchia e di qualche piccolo incendio il bilancio di quello che è accaduto in provincia nella notte di San Silvestro.

Poco dopo le 3,30 i vigili del fuoco insieme al personale sanitario sono intervenuti a Bussana vecchia per soccorrere un giovane caduto da un muro probabilmente perché ubriaco. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente. Per recuperarlo i pompieri hanno lavorato diverse ore: lo hanno raggiunto, imbracato e portato in superficie per consegnarlo agli operatori del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale.

In via Gallardi a Ventimiglia e a Castellaro il 115 è intervenuto per spegnere piccoli incendi di sterpaglie scatenati dal lancio dei petardi.