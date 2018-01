Bordighera. Il forte vento di ponente che sferza da questa mattina ha letteralmente abbattuto la vetrata di una porta della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Bordighera. Il vetro si è completamente distaccato dalla porta, cadendo sul pavimento della sala d’attesa, per fortuna senza causare feriti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, chiamati ad intervenire anche in via Roma per la caduta di intonaco da un palazzo: un tratto di marciapiede è stato interdetto al passaggio dei pedoni.

di 8 Galleria fotografica Danni vento a Bordighera