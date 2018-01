Fino al 22 gennaio anche nei cieli della provincia il passaggio della stazione sperimentale cinese “Tiangong 1″

Avviso per gli appassionati di astronomia e spazio. Secondo quanto scrive la pagina Facebook “Osservatorio Sideralmente”: “Alle ore 17:58 se sarà sereno ricordatevi di dare uno sguardo verso ovest, vedrete comparire la stazione sperimentale cinese “Tiangong 1″, ormai non più controllata e in lenta ricaduta verso la Terra. Sarà abbastanza luminosa anche se transiterà in un cielo ancora rischiarato dal crepuscolo. I transiti proseguiranno abbastanza luminosi attorno alle ore 18 fino al 22 Gennaio.

Per queste sere possiamo stare tranquilli. Anche se non è semplice fare previsioni circa il rientro in atmosfera, probabilmente avverrà nella seconda metà di aprile.

Dovrebbe bruciare quasi completamente ma non è escluso che alcuni frammenti resistano e raggiungano la Terra”.