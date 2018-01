Sanremo2018, ecco come cambierà il sistema di votazioni, giurie e premi

Sanremo. Tante novità previste per la 68° edizione del Festival della canzone italiana, a partire dal sistema delle votazioni, che prevederà 4 modalità di voto e avrà un ‘peso’ diverso a seconda delle serate. Ma le modifiche riguarderanno anche le giurie e i premi assegnati ai vincitori di Sanremo 2018.

Ecco nei dettagli le principali novità riguardanti il sistema di voto, le giurie e i premi dell’edizione n° 68 del Festival di Sanremo:

Votazioni

Attraverso i quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), della giuria Demoscopica, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti si arriverà, progressivamente nelle 5 serate del Festival, a definire le graduatorie che decreteranno le canzoni e relativi artisti vincitori di Sanremo 2018 nelle sezioni “Campioni” e “Nuove Proposte”.

Sezione “Campioni”

Nella Prima Serata voteranno il pubblico attraverso Televoto, la giuria Demoscoplca e la giuria della Sala Stampa. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 40%; giuria Demoscoplca 30%; giuria della Sala Stampa 30%. Nella Seconda Serata voteranno: il pubblico attraverso Televoto, la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa.

Al termine verrà stilata dalla Rai una classifica congiunta delle 20 canzoni/artisti in competizione, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella Prima Serata e nella Seconda (per le prime 10 canzoni/artisti) e Terza Serata (per le seconde 10 canzoni/artisti).

Nella Quarta Serata voteranno: il pubblico attraversa Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli Esperti. I tre Sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termme verrà stilata una classifica, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata dalle canzoni/artisti (nelle esecuzioni con artisti ospiti) e quelle delle Serate precedenti. All’interpretazlone-esecuzione con artista Ospite più votata in serata potrà essere assegnata un premio speciale dalla Rai.

Nella Serata Finale voteranno: il pubblico attraverso Televoto, la giuria della Sala stampa, la giuria degli Esperti. l tre sisteml di votazione avranno un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni/artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle delle serate precedenti.

Nuova votazione delle 3 canzoni/artisti risultate ai primi posti nella classifica sempre dal pubblico attraverso Televoto, della giuria della Sala Stampa, della giuria degli Esperti. I tre sstemi di votazione avranno sempre un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni/artisti, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima votazione in serata e quelle ottenute delle votazioni precedenti. La canzone/artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice della sezione Campioni.

Sezione “Nuove proposte”

Nella Seconda Serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto. la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa. I tre sistemi di votazione avranno nella determinazione della classifica delle 4 canzoni interpretate un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 40%; giuria Demoscopica 30%; giuria della Sala Stampa 30%.

Nella Terza Serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto, la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa. I tre sistemi di votazione avranno nella determinazione della ciassifica delle 4 canzoni interpretate un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 40%; giuria Demoscopica 30%; giuria della Sala Stampa 30%.

Nella Quarta Serata voteranno: il pubblico attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli Esperti. I tre Sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale cosi ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%.

Al termine verrà stilata un classifica delle 8 canzoni/artisti, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti. La canzone/artista prima in classifica verrà proclamata vincitrice della sezione “Nuove proposte”.

Tutte le operazioni di voto saranno controllate e verbalizzate da notai incaricati dalla Rai.

Giurie e televoto

La giuria Demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, le quali esprimeranno il proprio voto da casa attraverso un Sistema di votazione elettronico. La giuria della Sala Stampa è composta da giornalisti accreditati a Sanremo 2018 e voterà nella Sala Roof del Teatro Ariston, secondo modalità con un apposito regolamento che sarà definito dell’Ufficio Stampa, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2018. I componenti della Giuria di Esperti saranno scelti non solo perla competenza musicale ma anche per l’attenzione alle parole dei testi e alla qualità delle singole esibizioni. La votazione mediante Televoto (votazione da telefonia fissa e da telefonia mobile) da parte del pubblico avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/cons e successive modificazioni, nonché dell’apposito Regolamento in materia per Sanremo 2018, che verrà pubblicato sul sito Rai.it prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2018, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.

Al fine di rispecchiare l’assoluta genuinità dei Televoto quale espressione del voto popolare ovvero di manifestazione delle simpatie del pubblico, nonché delle votazioni in generale, e di non influenzare gli esiti della competizione di Sanremo 2018 e ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento Agcom, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, essi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o sms e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporta comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della Rai e di Sanremo 2018.

Premi

Nella Quarta Serata verrà premiata la canzone/Artista vincitrice nella Sezione nuove proposte e nella Quinta Serata (Serata Finale) verrà premiata la canzone/Artista vincitrice nella Sezione campioni. Nel corso della Quarta Serata sarà facoltà della Rai premiare la migliore interpretazione della propria canzone con artista Ospite tra i 20 Artisti della Sezione campioni.

Verranno inoltre assegnati i seguenti premi: Premio della Critica, dalla Sala Stampa; Premio al Miglior Testo, dalla giuria degli Esperti; Premio alla Migliore Interpretazione, dalla Sala Stampa; Premio alla Migliore Composizione Musicale, dell’Orchestra del Festival (musicisti e coristi).

I premi consegnati nel corso di Sanremo 2018 avranno tutti un chiaro valore simbolico. Nel corso delle cinque Serate potranno essere attribuiti, d’intesa con il direttore artistico e la direzione della Rai, i riconoscimenti della città di Sanremo a grandi artisti della musica contemporanea.