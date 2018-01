Esplosione a Bajardo: dichiarate inagibili e sgomberate otto abitazioni

Bajardo. Il sindaco Francesco Laura ha emesso un’ordinanza di sgombero relativa a otto abitazioni. Sono quelle che sorgono nelle vicinanze della casa , sita al civico 34 di via San Salvatore, esplosa a seguito di una fuga di gas il 31 dicembre scorso.

I civici dichiarati inagibili e quindi da sgomberare sono il 32, 34 e 26 di via San Salvatore; il 33, 35, 37 e 37° di via Roma e il 18 di via XX Settembre.