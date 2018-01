Era morto da tempo ma nessuno lo aveva cercato: anziano ritrovato cadavere a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Nessuno a Natale lo aveva cercato, nessuno si era preoccupato di lui. A far insospettire i vicini è stato il cattivo odore proveniente dalla sua abitazione e così, solo questa mattina i vigili del fuoco, insieme ai volontari della Croce d’Oro di Cervo e al personale sanitario del 118 hanno fatto la macabra scoperta: entrando in quell’appartamento di via della Torre, dove l’anziano ottantenne abitava da solo, lo hanno trovato seduto su una sedia in avanzato stato di decomposizione.

Forse se il corpo non avesse iniziato ad emanare cattivo odore, l’uomo sarebbe ancora lì, su quella seggiola, dove è morto con ogni probabilità per cause naturali. Invece alla fine qualcuno si è accorto di lui e ha allertato i soccorsi, giunti in tempo solo per constatarne il decesso.