Liguria. La Liguria avrà 24 nuovi parlamentari tra Montecitorio e Palazzo Madama: 16 deputati alla Camera (10 con il sistema proporzionale, 6 con quello maggioritario) e 8 al Senato (5 con il sistema proporzionale e 3 con quello maggioritario).

Ci sarà tempo fino al 28 gennaio per la presentazione delle candidature. Ma il quadro all’interno dei quattro poli principali centrodestra, centrosinistra, sinistra e Movimento 5 Stelle resta ancora molto incerto e i giochi si faranno nei prossimi giorni.

Intanto ecco la guida per orientarsi meglio. Alla Camera i collegi sono due: uno da Ventimiglia a Genova e l’altro da Genova a La Spezia. E’ un listino bloccato con 3 candidati. Invece al Senato la situazione è leggermente diversa: nel proporzionale ci sarà un collegio regionale unico, da Ventimiglia a La Spezia, con 5 candidati per ogni schieramento.

Le elezioni politiche sono a suffragio universale e avvengono contemporaneamente per ambo i rami del Parlamento (Senato e Camera), sussiste ancora una differenza sull’età per esprimere il proprio voto: per la Camera basta essere maggiorenni, per il Senato bisogna aver compiuto il 25° anno di età. La campagna elettorale è il periodo di 30 giorni antecedente la data del voto ed è regolamentata dalla, cosiddetta, par condicio, ossia il meccanismo per il quale tutti i partiti, in quell’arco di tempo, devono godere di pari visibilità mediatica. Le prossime elezioni politiche si terranno il 4 marzo 2018. Per il 23 marzo è prevista la prima convocazione delle Camere per l’elezione dei presidenti.