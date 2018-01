Bordighera. La sezione cittadina di Bordighera, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha nominato i membri del gruppo di lavoro che avranno il compito di scrivere i punti del programma elettorale per la Lega:

Federico Bertaina, Rodolfo Brizio, Roberto Piacentini, Giulio Viale.

“La scelta per la costituzione di questo gruppo di lavoro è ricaduta su persone preparate e con curricula differenti tra loro. Per noi è importante che chi redigerà il programma viva quotidianamente la città e la conosca molto bene – commenta Federico Bertaina, segretario cittadino della Lega – Abbiamo già dimostrato come la Lega sappia ascoltare la gente; siamo scesi in piazza durante gli ultimi mesi per incontrare i cittadini e raccogliere le firme contro lo Ius Soli. Insieme abbiamo trionfato. Nello stesso modo, vogliamo scrivere il programma per il futuro della città, con proposte innovative ed attraverso il confronto con i cittadini di Bordighera”.

La Lega ha istituito un numero di telefono, da chiamare per avanzare proposte o fissare un appuntamento: 388 8514869. É possibile contattare la sezione di Bordighera in ogni momento attraverso la pagina di Facebook “Lega Bordighera”.