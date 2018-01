Elezioni 2018, lo spillo di Fossati: “Capacci non si ricandiderà perché riceve solo porte in faccia”

Imperia. Finite le feste iniziano le grandi manovre della macchina elettorale per le amministrative di Imperia. Se nel centrodestra le bocce sono ancora ferme nella scelta del candidato, c’è già invece chi ha confermato di volersi ricandidare. E’ il sindaco Carlo Capacci.

A Riviera24.it lo aveva detto addirittura nel gennaio 2017 scorso. Lo ha ripetuto anche nel corso del brindisi degli auguri ai media: “Sono pronto a rimettermi in gioco per la città”. Nulla di nuovo sotto il sole, insomma. Gli annunci sono stati fatti da tempo. Ma non mancano gli spilli per il sindaco. Il consigliere, nonché capogruppo di minoranza, Giuseppe Fossati è convinto del contrario. “Lo dico da tempo: Capacci non si candiderà”.

Una stoccata che nasce da un dato di fatto: “Cerca, sino alla fine, di bussare a tutte le porte. Quando le troverà chiuse, rinuncerà, appoggiando chi gli garantirà un qualche ruolo, non politico (presidenza Go Imperia, ad esempio). Ovviamente, ‘per il bene delle città'”.