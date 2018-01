Imperia. Eccoli i primi candidati ufficiali della provincia di Imperia alle prossime politiche del 4 marzo 2018. Ieri sera nell’assemblea genovese del neo partito di sinistra Potere al Popolo sono stati definiti i nomi che andranno a rappresentare il piccolo movimento che a livello nazionale, pur essendo appena nato, secondo gli ultimi sondaggi potrebbe superare la soglia di sbarramento del 3%.

Scenderanno in campo sotto il simbolo della lista guidata dalla ricercatrice precaria Viola Carofalo e nata sul percorso del Brancaccio (quello che ha riunito i comitati di sinistra che si sono schierati contro la riforma della costituzione di Matteo Renzi), la storica presidente della sezione sanremese dell’Anpi Amelia Narciso (uninominale al Senato) e il consigliere comunale di Imperia Bene Comune Mauro Servalli (proporzionale Camera).

Il terzo e la quarta candidati saranno Renato Donati di Imperia (proposto per l’uninominale alla Camera) e Mary Albanese di Pompeiana (proporzionale al Senato).

Il “volto nuovo” e inaspettato del listino è l’attivissima presidente Anpi Amelia Narciso, in prima fila non soltanto contro il referendum costituzionale del 4 dicembre scorso, ma soprattutto per l’accoglienza e la tutela dei diritti dei migranti (da ex insegnante, presta la sua opera di volontariato con i rifugiati nelle strutture Caritas a Sanremo) e, da ultima, nella battaglia per arginare il ritorno sotto nuove vesti dei movimenti neo fascisti.

Visto il ruolo di primo piano nell’associazione nazionale partigiani d’Italia, la Narciso si confronterà a breve con la sua sezione, proponendo un passo indietro dalla carica di presidente.

Gli altri candidati della regione nei listini saranno Cauteruccio Daiana, Amato Andrea, Venturelli Ornella alla Camera e Antonini Francesco, Baldisserri, Coppo per il Senato.