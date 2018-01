Sanremo. E’ disponibile in tutti gli store digitali “Mai”, il nuovo singolo di Endi, giovane rapper di Milano che in un’intervista ha sottolineato la mancata presenza dei rapper a Sanremo 2018. “Vorrei riportare il rap a Sanremo” – dice.

Il singolo, tratto dall’album “Sognando Ancora”, è prodotto dall’etichetta indipendente “Terapia D’Urto Indie Music”. Il brano descrive il rimpianto e anche il rimorso. Generalmente il brano ruota intorno alla frase “non mi guardi mai” che rappresenta la chiusura verso un sentimento del passato, un qualcosa di intenso che è finito e di cui non vogliamo più guardare quel rimpianto e quel rimorso. Il concetto può essere comune ad un rapporto affettivo come un legame familiare oppure un amore finito, una amicizia rotta da tempo. Si vuole cercare di non guardare più un qualcosa a cui eravamo legati facendo finta di niente ma poi il rimorso lascia sempre i suoi ricordi.

Attraverso la musica, Endi è riuscito combattere il problema della solitudine ed acquisire sicurezza in se stesso e con “Mai”, l’artista ci vuole trasmettere la voglia di andare avanti e non aver paura di aprirsi al mondo.

Ecco la tracklist del disco: “Sognando ancora”: Endi 2 – “Musica cattiva” (feat. Nerone e The Bass Department); “Speciale”; “Altra Estate” (feat. Daniele Vit); “Mai”; “Dove stiamo andando”; “Alcol blues” (feat. Diluvio, Rayden, Anna Paladino); “Quando sarà grande”; “Laciami sognare” (feat. Minako); “Il ritratto del peccato” (Amir Issaa);”Come il paradiso”; “La gavetta”; “Tutta vita” (feat. Anna Paladino); “No alla cocaina”; “Vivo morto l’hip hop”; “Amici felici”. Maggiori info su www.youtube.com/ilritrattochannel

Enrico Petillo, in arte Endi, nasce nel 1986 a Milano. Nel 2006, realizzerà il suo primo demo dal titolo Capro Espiatorio. Successivamente, nel 2008 pubblica, progetto non ufficiale, un primo album dal titolo Il Canto del Diavolo. Dal suo ultimo album Sognando ancora sono stati già estratti alcuni dei suoi brani trasmessi su alcune radio nazional durante il 2017. Tra questi: “Speciale”, “Musica cattiva” in collaborazione con Nerone e “Altra estate” con Daniele Vit.