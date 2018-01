E’ uscito il nuovo videoclip di Emanuela Palmer in arte “Numa”

Sanremo. E’ uscito il nuovo videoclip di Emanuela Palmer, premiata nel 2014 al Sanremo Music Awards come migliore artista femminile.

“”Never Give U“, “Non Arrendersi Mai”, parla della forza immensa che è dentro ognuno di noi ed è capace di realizzare i nostri sogni. E’ su quella forza e su quella speranza che ho basato la mia intera vita – afferma l’artista –

Non arrendetevi mai! Non smettete mai di credere in voi stessi e di lottare pacificamente come guerrieri di luce per i vostri sogni! Il videoclip è su Vevo!”.

Emanuela Palmer, nome d’arte NUMA, è nata sotto il segno dei Gemelli a Roma. Avendo scoperto la danza all’età di sei anni ha iniziato ad esibirsi quasi subito e, fino ad oggi, insieme al teatro, è ancora fra i suoi primi amori. La passione per l’arte l’ha portata a studiare canto e danza in varie scuole teatrali professionali, come la Merce Cunningham e gli Apple Studios di New York. Tornata a Roma, inizia il suo percorso formativo professionale nei musical, a fianco di Tony Cucchiara con “Caino e Abele” e “La Baronessa di Carini”, e nei remake di Hair e Jesus Christ Superstar. Pur mantenendo un indirizzo musicale, si è anche dedicata all’approfondimento degli studi di recitazione con Michael Margotta e John Burt presso l’Actors Studio ed ha partecipato ad alcuni work shop con Bernard Hiller.

Nel campo della musica ha ricevuto numerosi premi in festival prestigiosi ed ha vinto l’European Live Festival a Roma con un brano di cui era anche autrice, dal titolo “Lasciami Volare”. Svariate le partecipazioni a spettacoli e trasmissioni televisive, anche accanto a Renato Zero per Fonopoli, a Red Ronnie e, realizzando un sogno personale, il duetto con Ron in “Vorrei incontrarti fra Cent’anni” durante uno dei suoi concerti a Roma. Nello stesso periodo ha registrato il singolo “Tu Per Me”, prodotto e composto dal produttore inglese Geoff Westley (produttore e arrangiatore dei più importanti artisti italiani come: Battisti, Baglioni, Renato Zero e Eros Ramazzotti) di cui è coautrice.

Nel 2006 Numa ha cominciato a lavorare nella produzione musicale e management insieme a Phil Palmer (musicista inglese e arrangiatore di fama mondiale) collaborando, in Italia, con artisti famosi come Renato Zero, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Adriano Celentano, e, a livello internazionale, con George Michael ed il produttore Trevor Horn.

Nel 2012 Numa e Phil hanno realizzato il loro sogno d’amore e si sono sposati nel cuore di Roma, in una cerimonia intima, circondati da parenti stretti ed amici.

Nel corso di una lunga carriera “live”, Numa si è esibita in numerosi eventi di prestigio sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2013 si è esibita al fianco del britannico Murray Head, una vera icona per il pubblico francese, all’Olimpya di Parigi. Ha continuato ad esibirsi dal vivo al fianco di suo marito Phil Palmer, come nel concerto “Notte Dei Fori Imperiali”, promosso dal Sindaco di Roma, ed alla manifestazione di beneficenza al Teatro Bagaglino, nell’evento “A Teatro Con Il Cuore”, insieme a molti artisti italiani.