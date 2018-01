È sanremese il nuovo inventore del sito dove trovare accordi per chitarra

Sanremo. Studente di ingegneria informatica presso l’Università di Torino e appassionato musicista, il sanremese Antonio Macaluso, 20 anni, ha lanciato un sito in cui trovare accordi e spartiti per chitarra, “Picopod”. L’intervista per R24Young.

Ciao Antonio, cosa ti ha spinto ad aprire questo sito? Da quanti anni lo gestisci?

Gestisco questo sito da 5 anni e la risposta è molto semplice: io sono un musicista r con la band dell’epoca faticavamo a trovare in rete gli accordi per le nostre canzoni, sia perché poco affidabili sia perché assenti. Così ho pensato che altri come me potessero riscontrare un problema simile. Appena creato il sito conteneva solo i brani che suonavo con il complesso, poi col tempo si è ampliato.