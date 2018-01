Dolceacqua. Oggi sono iniziati i festeggiamenti per l’arrivo della festa della Befana, in Piazza Mauro è stato infatti allestito un parco con giochi in legno ludici e un gonfiabile.

Tantissimi i presenti che hanno partecipato alle varie attività con molto interesse. L’evento è stato possibile grazie ai Collettivo Kukua, che si occupano di diritto al gioco e di cultura ludica partecipata, che hanno creato momenti dedicati ai laboratori e all’attività ludica libera. Si ringrazia il Comune, il sindaco Fulvio Gazzola, il vice sindaco Fabio Sbraci e Lumin’Arte di Magaton Sonia per la cura e la collaborazione.

Domani 6 gennaio alle 14.30 arriverà invece la Befana che girerà per il paese e donerà caramelle per grandi e piccoli, inoltre in Piazza Mauro rimarranno allestite le attività di gioco. Chiuderà la giornata alle 16, il coro Gospel Choire con la “Family Band” che si esibirà nella piazza con un concerto gratuito e aperto a tutti.