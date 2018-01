Dieci anni di Tea con l’Autore, da gennaio a maggio a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Dieci appuntamenti per festeggiare la decima edizione del “Tea con l’Autore“, la rassegna dedicata agli scrittori della nostra terra che si svolge ogni anno a San Bartolomeo al Mare presso la Biblioteca Comunale “Alfea Possavino Delucis”. Dal 25 gennaio al 31 maggio, scrittori e poeti, famosi e meno noti, si alterneranno per presentarsi e per presentare i propri lavori, intorno ad una piccola ma raffinata merenda.

Il premio letterario “Racconti della nostra terra”, che prevede una borsa di studio, è la novità di questa decima edizione: finalizzato a valorizzare la cultura ligure in tutte le sue forme, è aperto alla libera partecipazione degli studenti che sono residenti nei sette comuni del Golfo Dianese e che frequentano le scuole superiori.

“Il tea con l’Autore – spiega Maria Giacinta Neglia, vice sindaco e assessore alla Cultura di San Bartolomeo al Mare - nasce come un incontro in biblioteca tra amici che, sorseggiando un tea e gustando pasticcini, hanno il piacere di conoscere scrittori che raccontano della nostra terra. Dal latino “colere”, cultura, prendersi cura, così noi ci siamo presi cura delle nostre menti e dei nostri pensieri. Inauguriamo quest’anno, con la decima edizione, “Parole Nuove” una sezione dedicata ai giovani scrittori che, con la freschezza che li contraddistingue, valorizzano ancor più le nostre radici.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile “Il tea con l’Autore”: Alfea Possavino, Giovanni Bonzi, Matteo Lupi, Felice Delucis, Vanni Valdinoci, Ugo Vera, Viviana Spada, Cinzia Dotti, Bruno Marsoglio, Sara Melis, Francesco Marcandalli, Marlene Grosso, Damiana Biga, Adriano Ragni e Valerio Urso”.

Il calendario degli incontri con l’Autore:

Giovedì 25 gennaio

18

Felice Rossello

“Il lato B della cultura: la TV”

(Lampi di Stampa)

Martedì 13 febbraio PAROLE NUOVE

16.30

Federico Lambiti

“Porta di mare”

(All’insegna del Giglio)

Giovedì 22 febbraio

18

Claudio Ceotto

“Viaggiatori vulnerabili”

(Coedit)

Giovedì 8 marzo

18

Autori vari

“Continuamente donna”

(Associazione Il Cuore di Martina)

Martedì 20 marzo

16.30

Giornata della poesia

con l’intervento di Giuseppe Conte

Gabriele Borgna

Artigianato sentimentale

(Puntoacapo)

Adriana Ferrari Benedetti

Strade paralLele

(Centro Editoriale Imperiese)

Ito Ruscigni

L’opera poetica-1952-2015

(Bibliotheca Albatros)

Giovedì 5 aprile

18

Nanni Delbecchi

“Guida al giro del mondo”

(Bompiani)

Martedì 24 aprile

16.30

Alfonso-Sommariva

“La ragazza nella foto”

(All around)

Giovedì 3 maggio

18

Riccardo Mandelli

“Fantastici 4 vs Lenin”

(Odoya)

Martedì 15 maggio

16.30

Francesco Basso e Autori vari

“Raccontare Imperia”

(Associazione Culturale Il Foglio)

Giovedì 31 maggio

18

Eugenio Gardella

“Sei sempre stato qui”

(Frassinelli)