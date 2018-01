Diano Marina, nuove iniziative al museo civico per la festa dell’Epifania

Diano Marina. Proseguono al museo civico del Lucus Bormani le iniziative promosse in occasione delle festività natalizie.

Giovedì 4 gennaio, alle 10, è in programma una visita guidata alla Sezione Risorgimentale “Andrea Rossi” nelle cui sale sono esposte divise, medaglie, armi, documenti, bandiere, tra cui quella del piroscafo “Piemonte”, una delle due navi che portarono i garibaldini da Quarto a Marsala, nonché la famosa “Lanterna dell’Aspromonte”, utilizzata da Giuseppe Garibaldi nel tragico scontro del 29 agosto 1862, e successivamente regalata alla figlia del Rossi di cui l’“Eroe dei due Mondi” era padrino di battesimo.

Sabato 6 gennaio, alle 10, è in programma il laboratorio ludico-didattico per bambini “Favole al Museo”, durante il quale verranno raccontante, ambientate nelle sale espositive, antiche storie, leggende e miti. Le sale espositive si trasformeranno in un luogo magico dove archeologia, storia e fantasia si mescoleranno in modo da catturare l’attenzione dei più grandi e dei più piccini.

Le iniziative del MARM, ideate dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, diretto dalla direttrice del museo Daniela Gandolfi insieme a Lorenzo Ansaldo e Gianmaria Mandara, sono state organizzate in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, Ennio Pelazza, e dalla dirigente Cristina Cellone.

Per maggiori informazioni contattare il museo, a Palazzo del Parco, in Corso Garibaldi 60 al tel./fax 0183.497621 - www.palazzodelparco.it - museodiano@tiscali.it – www.iisl.it.