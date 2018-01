Diano Marina, il 2018 del centro estetico Nefertari si apre all’insegna della promozione della tecnologia

Diano Marina. Parliamo di epilazione con tecnologia diodo laser. Se per l’estate 2018 vuoi avere un problema in meno devi pensarci adesso!

Il centro estetico Nefertari si avvale della tecnologia più d’avanguardia e certificata Panestetic (azienda tra i leader nel settore che dal 1984 offre la qualità del made in italy nella produzione di apparecchiature estetiche formazione e consulenza personalizzata) e della linea cosmetica Bioline, azienda italiana trentina leader nella cosmesi naturale.

La sinergia tra le due componenti è certificata dalle nostre estetiste che con competenza e professionalità sono in grado di soddisfare le esigenze della clientela partendo da una “semplice” epilazione per arrivare al più complesso trattamento estetico con l’ausilio di macchinari ad alta tecnologia.

Il 2018 di Nefertari si apre all’insegna della promozione della tecnologia avanzata, gennaio è il mese dedicato alla conoscenza e all’approccio all’epilazione con il laser. L’80% della clientela del centro si è “convertita” con entusiasmo a questo metodo rivoluzionario ma poiché non tutti ancora sanno che si può fare a meno della ceretta, spesso per molti ancora dolorosa, a gennaio sarà possibile usufruire di una speciale promozione per gli ospiti che vorranno ricorrere al metodo di depilazione laser.

Con una sorgente di luce (laser appunto) che indebolisce, scaldandolo, in tempi brevissimi (frazioni di secondo) il bulbo pilifero, questo non produrrà peli per un periodo molto molto lungo. I bulbi piliferi danneggiati dal laser sono solo quelli infase di crescita (anagen) e per questo motivo occorre ripetere le sedute ad una distanza variabile fra i 30 e i 40 giorni, in modo da colpire sempre una buona percentuale di peli in crescita. I risultati si mantengono nel tempo, a patto di eseguire almeno una o due sedute l’anno di mantenimento una volta terminato il ciclo dedicato.

In genere i peli che non dovessero rispondere completamente si trasformano comunque in una sottile peluria (lanugine), non visibile ad occhio nudo.

La promozione di gennaio 2018 sul laser consiste innanzitutto in una seduta gratuita di prova e successivamente nello sconto del 20% su un pacchetto di 10 sedute “standard” (esempio laser baffetti + mento, anziché € 40,00 a seduta con la promozione una seduta sarà di € 32,00. Non perdete l’opportunità di ottenere risultati subito visibili, in poco tempo (una seduta dura la metà di una ceretta!) e senza alcun dolore.

Contattate il centro estetico Nefertari per informazioni e delucidazioni!

