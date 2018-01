Diano Marina. Proposte per tutte le età negli ultimi tre giorni del periodo natalizio, a cavallo dell’Epifania, con le attività commerciali che iniziano i saldi e simpatiche befane in giro per il centro cittadino.

5 gennaio – E’ attesa una folta partecipazione alla bio-passeggiata sulla spiaggia, con ritrovo alle 10 presso la spiaggia antistante il Molo delle Tartarughe, proposta dall’associazione InfoRmare con lo scopo di spiegare a turisti e residenti la “naturalità” della battigia invernale, a volte così diversa da quella estiva, ed inoltre per imparare ad osservare, semplicemente passeggiando sulla riva, gli organismi marini che il mare restituisce a terra.

Alle 15.30 ultimo appuntamento con Natale Bimbi, divertimento assicurato in piazza Martiri della Libertà per i più piccoli, con la baby dance di Fortunello e Marbella, aspettando la Befana.

Alle 21, presso la sala consiliare del Comune, presentazione di Musicamore, l’ultimo singolo del cantautore dianese Simone Alessio.”Il testo di Musicamore è una sorta di appello a depurare la musica dagli effetti prodotti dalla tecnologia degli ultimi decenni – afferma Simone -. Mi sono ispirato ai cantautori di un tempo cercando di descrivere la mia fase artistica e i miei pensieri mentre imbraccio la chitarra. Sono molto soddisfatto e felice del risultato. La musica che accompagna questo brano è suonata dai Belli Fulminati nel Bosco, utilizzando molti strumenti“.

Per quanto riguarda il torneo della Befana, kermesse giovanile di pallavolo, giornata decisiva al Palacanepa per le 10 squadre partecipanti alla categoria Under 18 femminile.

6 gennaio – Rinviata al 14 gennaio la 2^ edizione della corsa podistica 5 Miglia della Befana, si terrà invece regolarmente alle 16.30 l’ultimo appuntamento del Natale musicale dianese. Protagoniste di “Quando la tv era in bianco e nero“, proposta dall’Associazione amici della musica del golfo dianese, saranno le canzoni popolari, in un divertente spettacolo proposto da una compagnia di attori e musicisti che parleranno, suoneranno e canteranno i vari brani con folle passione e un pizzico di irriverenza. La scena sarà tutta per Francesca Pierattini, Giuseppe Benzo e Jeanne Pierre Lozano (cantanti e attori), accompagnati da Franco Giacosa al pianoforte, Sandro Signorini (chitarra e mandolino) e Vittorio Chino (armonica a bocca).

7 gennaio – Per tutta la giornata, pioggia permettendo, Diano colleziona, mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica, in via Petrarca e via Santa Caterina da Siena.

Alle 15,30 la chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate sarà teatro del concerto di musica sacra”In dulci jubilo“, incentrato su brani natalizi dal XV al XX secolo, tenuto, grazie alla collaborazione della sezione musica dell’ufficio liturgico diocesano, dal coro polifonico pietrese diretto da Paolo Gazzano, con principali protagonisti i tenori Mattia Pelosi e Silvano Dematteis.

Alle 17, presso la sala consiliare, terzo e ultimo appuntamento di Scrittori dianesi alla ribalta. In vetrina il libro“Misteri di Liguria” di Luca Valentini, intervistato dal giornalista Angelo Bottiroli, direttore di Oggi Cronaca. Valentini, 47enne dianese, dall’età di 18 anni ha iniziato a lavorare in radio conducendo ogni genere di trasmissione radiofonica. Dal 1990 cura la direzione artistica e presenta centinaia di eventi e manifestazioni live in molte località della Liguria, fra cui Miss Inverno, Miss Europa Continental e molti altri. Ha scritto il saggio tratto dal programma radio originale “Misteri di Liguria” dedicato alla storia, alle tradizioni e alla cultura della regione, volume edito nel 2017 da Atene Edizioni.

Al museo – 6 gennaio alle 10 presso il museo civico di Palazzo del Parco in programma Favole al museo, divertente laboratorio ludico-didattico per bambini sino a 10 anni.

Le mostre – Ultimi giorni presso la sala mostre di Palazzo del Parco per la prestigiosa mostra “Tra terra e cielo” dello scultore uruguaiano Pablo Atchugarry, autore tra l’altro dell’imponente opera “La vita oltre la vita“, esposta davanti al padiglione del suo paese in occasione dell’Expo 2015 di Milano. Sino al 7 gennaio è possibile visitare anche il presepe allestito dalla confraternita della SS. Annunziata presso l’omonimo oratorio. In piazza del Comune esposizione degli alberi di Natale preparati dalle scuole del comprensorio, partecipanti al concorso Vota l’albero, indetto dalla Confcommercio del golfo dianese.

Pista su ghiaccio – Ultimi giorni anche per pattinare sul ghiaccio in riva al mare, con orario dalle 10.30 alle 24, salvo piccola pausa pranzo e cena, sul Molo delle Tartarughe, iniziativa che ha riscosso grande successo tra i turisti ed i residenti, richiamando molte persone anche da tutta la riviera.

Dettagli disponibili su www.turismo.dianomarina.gov.it

Il programma:

GENNAIO

Giovedì 4

Gli aspetti biologici dell’habitat della spiaggia conferenza a cura di InfoRmare – Sala Consiliare, alle 17

Da giovedì 4 a sabato 6

Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palazzetto dello sport G. Canepa, tutto il giorno

Venerdì 5

Bio-passeggiata a Diano Marina a cura di InfoRmare – spiaggia zona Molo Tartarughe, alle 10

Natale Bimbi – Baby Dance… aspettando la Befana – piazza Martiri della Libertà, alle 15.30

Presentazione Musicamore, singolo del cantautore dianese Simone Alessio – Sala Consiliare, alle 21

Sabato 6

Natale Musica Dianese canzoni popolari “Quando la tv era in bianco e nero” – Sala Consiliare, alle 16.30

Domenica 7

Diano Colleziona mercatino artigianato e hobbistica – Via Petrarca e via Santa Caterina da Siena, tutto il giorno

Concerto musica sacra del Coro Polifonico Pietrese – Chiesa Parrocchiale, alle 15.30

Scrittori dianesi alla ribalta Luca Valentini – Sala Consiliare, alle 17

EVENTI CONTINUATIVI

Tra terra e cielo

mostra dello scultore Pablo Atchugarry

presso Palazzo del Parco – Sala “R. Falchi”

sino al 7 gennaio 2018

apertura dal mercoledì alla domenica (ingresso libero)

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

Vota l’albero

concorso con la partecipazione delle scuole del comprensorio

a cura della Confcommercio del Golfo Dianese

Piazza Martiri della Libertà

dall’8 dicembre al 7 gennaio

Christmas on ice

pista di pattinaggio su ghiaccio in riva al mare

Molo delle Tartarughe

da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio

Ingresso: 5 euro all’ora, incluso noleggio pattini (sconto 50% per i residenti)

Presepe artistico

a cura della Confraternita della SS. Annunziata

Oratorio SS. Annunziata – corso G. Garibaldi (via Aurelia, di fronte al mappamondo)

dal 23 dicembre al 7 gennaio

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

MARM – MUSEO CIVICO DIANO MARINA

Palazzo del Parco – Corso Garibaldi, 60

Info: tel./fax 0183-497621 – www.palazzodelparco.it - museodiano@tiscali.it

Orari di apertura

Mercoledì e venerdì: dalle 9.30 alle 13.30

Giovedì: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

Sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17

Lunedì, martedì, domenica e festivi chiuso

Iniziative in programma presso il museo civico

GENNAIO

Giovedì 4

I protagonisti dianese del Risorgimento – visita guidata al museo – alle 10

Sabato 6

Favole al museo laboratorio ludico-didattico – per bambini sino a 10 anni – alle 10

Luminarie per le vie cittadine accese dal 2 dicembre al 7 gennaio

Parcheggio gratuito tutte le domeniche di dicembre e gennaio