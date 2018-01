Diano Marina, box in fiamme a causa dell’esplosione di due bombole del gas

Diano Marina. Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Imperia per un incendio in un box attrezzi.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 13.30 a causa dell’esplosione di due bombole del gas, in una traversa di via Diano Castello vicino al bowling. Gli uomini del 115 sono entrati in azione con due squadre e l’autobotte. Fortunatamente non ci sono feriti.