Sanremo, dedicare il prossimo corso fiorito a Walt Disney: la proposta di un nostro lettore

Sanremo. Il nostro lettore Andrea Gandolfo ci invia la lattera che ha inviato all’assessore al turismo del Comune di Sanremo Marco Sarlo in merito alla sua proposta di dedicare il prossimo corso fiorito di Sanremo, in programma il prossimo 11 marzo, al magico mondo di Walt Disney:

“Egregio Signor Assessore, dopo il grande successo arriso alla manifestazione “Sanremoinfiore” dedicata alle fiabe nel 2016, vorrei sottoporre alla Sua gentile attenzione la mia proposta di dedicare il prossimo Corso fiorito di Sanremo, in programma il prossimo 11 marzo, per la gioia di tutti i bambini, al magico mondo di Walt Disney, anche in occasione del novantesimo anniversario della creazione del celeberrimo personaggio di Topolino, che cade proprio quest’anno. Si potrebbe quindi pensare di “creare” degli splendidi carri ispirati ai più celebri personaggi dei cartoni animati della Disney, che hanno fatto sognare intere generazioni di bambini, e non solo, di tutto il mondo, dagli anni Trenta del secolo scorso a oggi: da Biancaneve a Pinocchio, da Dumbo a Bambi, da Cenerentola ad Alice, da Peter Pan a Lilli e il vagabondo, dalla Bella addormentata nel bosco agli Aristogatti, da Robin Hood a Winnie the Pooh da Bianca e Bernie a Pocahontas, dal Gobbo di Notre Dame alla Bella e la bestia. Credo che tali fantastici personaggi siano veramente intramontabili e possano veramente rappresentare un’eccezionale attrattiva non solo per i bambini, ma anche per i tanti adulti, che ogni anno affollano le strade della nostra città per assistere allo straordinario spettacolo della sfilata dei carri fioriti di Sanremo. Sperando quindi che tale mia proposta possa incontrare anche la Sua approvazione e possa essere eventualmente presa in considerazione dagli organi competenti del Comune, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.”