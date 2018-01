Sanremo. A seguito del declassamento da parte dell’Arpal da allerta arancione ad allerta gialla sino alle 11 di domani il centro operativo comunale di Sanremo (COC) non sarà attivato.

In ogni caso le associazioni di volontariato (protezione civile; Associazione Volontari Sanremo Rangers d’Italia), rimangono in allerta nelle proprie sedi con volontari e mezzi pronti a partire nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo richiedano.