Dalla Conferenza dei Sindaci arriva l’ok per i nidi d’infanzia di imperiese e golfo dianese

Imperia. Buone notizie per gli asili nido cittadini quelli del golfo dianese. Per loro arriva l’ok da parte della Conferenze dei Sindaci del Distretto 3 Imperiese.

Il parere positivo viene a seguito dei sopralluoghi di vigilanza annuale, eseguito nell’arco di tutto il 2017, rispettivamente nei seguenti servizi prima infanzia: Micronido Miopiccolomio di San Lorenzo al Mare, Nido Miopiccolomio di Imperia, Nido Gioco magico di Imperia. Nido Il campo delle fragole di Imperia, Nido comunale Abbracciaperte di San bartolomeo al mare, Nido Comunale G. Canepa di Diano Marina e Nido Comunale Gli Scoiattoli di Imperia.

Sempre in merito alle scuole d’infanzia, il Comune di Imperia, in qualità di comune capofila del DSS 3, aderirà al progetto “Digital-Kids @PonenteLiguria” collegato al Bando Nuove Generazioni (età 5-14 anni) pubblicato sul “Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile” (legge 28/l2/20l5 n.208, art.l comma 392). Il progetto ha lo scopo di coinvolgere i cittadini e il maggior numero di famiglie, nonchè realtà locali con il coordinamento tra i vari enti della Pubblica Amministrazione.