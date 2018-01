Da Ventimiglia alla scoperta dell’anello di Eze Village e del cammino di Nietzsche

Ventimiglia. Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience vi accompagneranno domenica 7 gennaio alla scoperta dell’anello di Eze Villae.

Da Èze-Bord-de-Mer percorrerete il sentiero Nietzsche intitolato all’omonimo filosofo tedesco fino ad arrivare al medioevale villaggio di Eze, con il suo labirinto di viuzze lastricate, che portano ai resti del castello dalla vista unica.

Proseguendo, salendo verso le pendici del Mont Bastide, di volta in volta ecco aprirsi ampie vedute su Cap Ferrat mentre ripercorrerete a ritroso del tempo costumi ed abitudini degli antichi celti e romani che lo hanno abitato per la sua posizione dominante. Chiuderete l’anello tornando giù verso la costa e intanto noterete come intorno a voi le temperature invernali abbiano mutato i colori della macchia mediterranea, ravvivandola con radi cespugli rosso fuoco.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo alle 9 a Ventimiglia; durata 5 ore;

dislivello 600 metri circa; difficoltà E

Quota di partecipazione: euro 10,00 – gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, pranzo al sacco.

Iscrizione: obbligatoria entro le 20 del 6 gennaio

Informazioni ed iscrizioni: conduzione delle guide ambientali escursionistiche Rosso Marco e Piccone Antonella. Per prenotazioni Rosso Marco cell 0039 3387718703, marcoebasta@yahoo.it , www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponentexperience.it