Imperia. Le Arti Terapie come nuova opportunità lavorativa; anche a Genova una scuola “Artedo”. A questo proposito la Cooperativa Costa Balenae di Imperia ha organizzato per sabato 20 gennaio un Open Day proprio per presentare la scuola di formazione di Arti Terapie e discipline olistiche.

“In un periodo in cui trovare un lavoro è molto difficile e non sempre si riesce a fare quello che si vorrebbe Artedo Italia apre dopo la sede Imperiese, aperta nel 2016, anche una possibilità su Genova”, spiega Barbara Nani, responsabile di Costa Balenae Imperia.

La scuola di Arti Terapie e discipline olistiche, presenta un nuovo orizzonte: “Vogliamo formare docenti ed operatori che operano nel sociale e nelle relazioni di aiuto, un lavoro che permetta allo stesso tempo di realizzarsi, formando categorie di nuovi professionisti ai sensi Legge 4/2013″, precisa Barbara Nani.

Con il termine “Arti Terapie” si intende l’uso della creatività e dei linguaggi artistici quali intermediari delle relazioni in ogni contesto sociale: formativo, clinico per eccellenza ma non solo, infatti sempre più l’approccio e i linguaggi delle discipline arteterapeutiche sono entrati nei contesti della crescita personale e in ambito aziendale. Nella società moderna si riscontrano disagi di diverso genere, in primis nelle scuole. In queste sedi si può intervenire attraverso un approccio nuovo, rispettoso della persona e delle sue emozioni aiutando attraverso varie forme di comunicazione non verbali l’espressione di se e migliorando situazioni di difficoltà e integrazione.

L’arte Terapeuta è un professionista specializzato in uno dei linguaggi arti terapici (Arteterapia, Musicoterapia, Teatroterapia, Danzamovimentoterapia) che al termine di un percorso formativo specifico, è in grado di operare consapevolmente in tutti i contesti della relazione, sia individualmente che in equipe multidisciplinari. Le Arti Terapie, si rivolgono ad un utenza molto ampia: scuola, contesti comunitari, psicoanimazione, salute mentale, contesti aziendali. Requisito imprescindibile di un futuro Arte Terapeuta è la motivazione alla relazione d’aiuto. La formazione è particolarmente indicata anche per tutti quei professionisti che già operano in questo settore come insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, medici, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione.

La scuola Artedo, diffusa già in altre 25 città italiane e titolare del protocollo discentes, è riconosciuta dal MIUR e qualifica Cepas offre corsi di formazione di vario livello (da master annuali a corsi quadriennali), specializzazioni che aprono nuove prospettive lavorative. Artedo si occupa di Arti Terapie: Musicoterapia, Teatroterapia, Arteterapia Danzamovimentoterapia e di altre Discipline Olistiche, come il Counselling e la Naturopatia. L’appuntamento è per le 15,30 a Genova Nervi presso la scuola Collegi Emiliani via Andrea Provana di Leyni 15.