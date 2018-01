Imperia. Proteste da parte dei pedoni, nel centro storico di Porto Maurizio a Imperia, a causa dei corridoi pedonali invasi dalle moto.

La situazione più a rischio è quella che si presenta, praticamente ogni giorno, in via Martiri della Libertà, zona piazza Ricci, la strada che si collega a via Cascione.

“Non riusciamo più a camminare se non finendo in mezzo alla carreggiata – lamentano i più anziani e le mamme con la carrozzina – possibile che nessuno intervenga per risolvere un problema così importante?”