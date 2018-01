Controllore trova proiettile su autobus di linea: giallo a Sanremo

Sanremo. Un proiettile 356 magnum, adatto ad una pistola a tamburo, è stato rinvenuto su un autobus di linea da un controllore della Riviera Trasporti, salito a bordo del mezzo per i controlli di routine. Posando lo sguardo a terra, l’uomo ha visto casualmente il proiettile, integro, e lo ha raccolto per poi avvisare i carabinieri, che lo hanno sequestrato quando il mezzo ha raggiunto piazza Colombo.

Il proiettile è integro: probabilmente qualcuno lo ha perso o ha deciso di disfarsene lasciandolo cadere sull’autobus.

Sarà difficile risalire al proprietario, in quanto la pallottola è stata maneggiata dal controllo, per cui le impronte digitali sono praticamente inutilizzabili. Mentre non essendo stato esploso, è impossibile risalire all’arma e dunque al legittimo detentore della stessa, sempre che sia stata regolarmente denunciata.