Consorzi irrigui, tempi più rapidi per le concessioni di derivazioni d’acqua

Liguria. Emanato dalla Regione il nuovo regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua. Tra le misure contenute anche quella che riduce a 90 i giorni di tempo per la risposta alle domande di derivazione di lieve entità ad uso irriguo, con portata massima non superiore a 2 l/s.

Viene inoltre confermata, per queste concessioni, una procedura semplificata, che non prevede la visita dei luoghi da parte del responsabile del procedimento, né la pubblicazione del progetto sul sito istituzionale della Regione, fatto salvo che la stessa sia necessaria in relazione alla complessità dell’opera di presa, della sua ubicazione o tipologia o qualora vengano presentate opposizioni.

Soddisfazione viene espressa da Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia e segretario dell’Ufficio di Presidenza, che da alcuni mesi sta portando avanti iniziative per la salvaguardia dei Consorzi irrigui e che ha proposto in Commissione questa modifica regolamentare: “La riduzione dei tempi per il rilascio delle concessioni – dichiara Muzio – viene incontro alle richieste dei membri dei Consorzi: l’eccesso di burocrazia crea soltanto incertezza e difficoltà a queste persone, che hanno invece il merito di presidiare il nostro entroterra, evitandone l’abbandono. Questo nuovo Regolamento – prosegue il consigliere regionale di Forza Italia – è dunque una prima risposta concreta alle problematiche che si trovano a dover affrontare i Consorzi”.

“La Giunta è al lavoro – conclude Muzio – anche per ciò che concerne la questione dei canoni, con l’obiettivo di dissipare le incertezze derivanti dall’applicazione della delibera della Giunta regionale 1412 del 2005 ed evitare che i Consorzi si trovino a dover pagare cifre che finirebbero col metterli in ginocchio”.