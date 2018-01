Con “Simuve Tour” alla scoperta del territorio di Ventimiglia

Ventimiglia. Prosegue il “Simuve Tour”, la navetta gratuita che offre al turista interessato così come al residente curioso, la possibilità di visitare il territorio di Ventimiglia.

La prenotazione è obbligatoria al numero di telefono: 0184 229507 – dalle 9:30 alle ore 16. La partenze previste sono due, una al mattino alle 9:30 e l’altra al pomeriggio alle 15 sempre da Ventimiglia ( fermata bus accanto al negozio “Calzedonia “).

Itinerario con partenza il mattino.

9:30 partenza per il centro storico di Ventimiglia.

9:40 arrivo a Ventimiglia Alta. Percorso consigliato: visita della Cattedrale dell’Assunta, si prosegue per via Garibaldi e si giunge a porta Nizza. Uscendo dal Centro storico si arriva in poco al Museo Archeologico Girolamo Rossi presso il Forte dell’Annunziata.

11:15 – partenza dal forte dell’Annunziata con la navetta per giungere in 10 minuti al Museo preistorico dei Balzi Rossi. Visita delle due aree museali oltre che degli anfratti. Ambiente naturale di pregio.

12:30 – partenza per i prestigiosi Giardini Botanici Hanbury, parco di acclimatazione di piante esotiche provenienti da ogni parte del mondo.

12:40 – ingresso al parco e visita dello stesso – si segnala la presenza di punto di ristoro “Bar Hanbury” sul livello del mare del parco che consente una sosta in luogo gradevole prima di riprendere il cammino verso l’uscita del giardino.

17:10 la navetta ritorna a prendere i partecipanti per il rientro a Ventimiglia.

Itinerario con partenza il pomeriggio (i tempi di visita si restringono per poter toccare più siti di interesse in meno tempo a disponibile).

15 partenza per il centro storico di Ventimiglia.

15.10 arrivo a Ventimiglia Alta. Percorso consigliato: breve visita della Cattedrale dell’Assunta, si prosegue per via Garibaldi e si giunge a porta Nizza. Uscendo dal Centro storico si arriva in poco al Museo Archeologico Girolamo Rossi presso il Forte dell’Annunziata.

16 – partenza dal forte dell’Annunziata con la navetta per giungere in 10 minuti al Museo preistorico dei Balzi Rossi. Visita delle due aree museali oltre che degli anfratti. Ambiente naturale di pregio.

17 la navetta ritorna a prendere i partecipanti per il rientro a Ventimiglia.